Beyaz TV muhabiri Atalay Demirci'nin yüzüne tükürdü!

Atalay Demirci ile röportaj yapan Beyaz TV muhabiri, "Bu benim kendi fikrim. Ben sizin doğru söylediğinize inanmıyorum, siz de onların köpeğisiniz" dedi. Hacklenen sosyal medya hesabından Gülen cemaatine yakınlığını gösterdiği öne sürülen yazışmaları ortaya çıkan Atalay Demirci ile röportaj yapan Beyaz TV muhabiri Levent Kelleci, Demirci'nin yüzüne tükürdü. Twitter hesabı hacklenen Atalay Demirci'nin Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yaptığı konuşmalar ortaya çıkmıştı. Yazışmalarda Atalay Demirci'nin Enes Kanter'e, 29 Temmuz tarihli olduğu öne sürülen mesajda "Tedbiren takibi bırakmak zorundayım bu arada, anlarsın kardeşim. Nelere bakarak insan avlıyorlar" dediği iddia ediliyor. Komedyen Atalay Demirci, hacklenen sosyal medya hesabından çıkan ve Gülen cemaatine yakınlığını gösteren yazışmalar üzerine açıklama yaptı. İşte Atalay Demirci'nin kişisel internet sitesinden yaptığı o açıklamanın bir bölümü: Geçmişte bir çoğumuzunda yaşadığı üzere manevi duygularımın kullanılarak kandırılmış olmanın üzüntüsünü yaşamaktayım. Ele geçirilen hesabımdan yapılan paylaşımların içeriği ve genel görüşlerimle ilgili daha geniş ve detaylı açıklama yapmak üzere, hem yazılı hem görsel basından isteyen herkes ile rahatlıkla her konuyu konuşarak söz konusu ithamların yersizliğini ve hakkımda kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan saçma sapan bağlantılarla, yapılmak istenen suçlamaları bertaraf etmek adına, elimden gelen ne varsa yapmaya hazır olduğumu, halisane yaklaşımları suistimale uğramış, nice yüz binlerce insanlardan sadece biri olduğumu, üzüntülerim ve özürlerimle arz ederim...