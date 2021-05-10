Beyaz TV'de Sedat Peker'in doğum gününün kutlandığı anlar gündem oldu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'de Sedat Peker’in doğum günü kutlandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sedat Peker'in 2016 yılında Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya tarafından canlı yayında doğum gününün kutlandığı anlarda, Sarıkaya, "Çok düzgün bir insan. Kişiliği oturmuş bir insan. Farklı bildiğiniz Sedat Peker değil arkadaşlar. Onun da doğum günüymüş, nice yıllara diyoruz Sedat Peker abimize de" ifadelerini kullanıyor.