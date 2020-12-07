Beyaz TV'deki 'Elon Musk' yorumu gündem oldu: Beyin çipi...

Beyaz TV ekranlarında "Elon Musk'ın korkunç planı" başlığı ile yapılan yayın sosyal medyada gündem konusu oldu. Programda Cyberpunk 2077 oyunu üzerinden transhümanizm (insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin artırılması amacıyla öne sürülen uluslararası kültürel hareket) konuşuldu. Programda oyundan bir fotoğraf yorumlanırken beyin çipine dikkat çekildi. "Aynı Elon Musk'ın çipi gibi değil mi?" diye soruldu.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Ne var Ne yok ' programında TESLA ve Space X'in CEO'su Elon Musk'ın insanlara çip takacağından ve 'Cyberpunk 2077' oyununu Musk'ın sevgilisinin de desteklediğinden yola çıkarak varsayımlar üreten sunucu ve konuk sosyal medyada gündem oldu.

Yayında konuk "Elon Musk'ın sevgilisi de Cyberpunk 2077 oyununu destekliyor. Gelecek böyle mi olacak, böyle olacaksa ne yapalım biz şimdi geleceği" ifadelerini kullandı.

Beyaz TV'deki haber sosyal medyada sıkça paylaşıldı.