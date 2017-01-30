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Beyaz Saray önünde Trump karşıtı protesto: Burası bizim evimiz!

30 Ocak 2017 13:14

ABD Başkanı Donald Trump'ın, mültecilerin ülkeye girişini önemli ölçüde sınırlandıran yeni kararnamesini protesto etmek için Beyaz Saray önünde toplanan binlerce kişi, yeni yönetimin politikalarına tepkilerini dile getirdi. Trump'ın cuma günü imzaladığı kararnameyle nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkelere getirilen vize kısıtlamalarına ülke genelindeki tepkiler giderek büyüyor. Beyaz Saray önünde toplanan binlerce kişi, Trump'ın Suriye, Irak, İran, Libya, Yemen, Sudan ve Somali'den gelen kişilere 90 gün boyunca kapılarını kapatmasını protesto etti. Çoğunluğunu Amerikalı Müslümanların oluşturduğu, ancak diğer dinlere mensup Amerikalıların da ciddi destek verdiği gösteride "Hepimiz göçmeniz" ve "Burası bizim evimiz" gibi sloganlar atıldı.

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Beyaz SarayTrump karşıtı protestoDonald TrumpMüslümanvizegiriş yasağı

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