Beyaz Saray önünde protestocular ile polis arasında çatışma

ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti yüzünden hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolar ve şiddet olayları dördüncü gününe girerken, başkent Washington DC'de gerginlik tırmandı.

Ülke genelindeki Floyd gösterileri devam ederken Beyaz Saray etrafında toplanan yüzlerce gösterici gün boyunca polis şiddetini protesto etti. Lafayatte Park'ın polis tarafından kapatılmasının ardından Beyaz Saray'ın sol tarafındaki bölgede toplanan yüzlerce gösterici, dünkü protestolarına devam etti.

Polisin kalabalığa göz yaşartıcı gaz attığı anlarda bazı göstericiler de ellerindeki su şişelerini polise fırlattılar. Göstericilerden bazıları kurulan barikatı aşarak geniş güvenlik önlemi alan polislerle yüz yüze geldi.

Ellerini havaya kaldırarak "siyahların hayatı değerlidir", "beni vurma" ve "nefes alamıyorum" sloganları atan göstericiler, "adalet yoksa huzur yok" sözlerini de sürekli tekrarladı. Bu esnada göstericilerden bazılarının polise ait 3 aracın üstüne çıktığı, araçların camlarını kırdığı ve araçlara ciddi hasar verdiği anlar kameralara yansıdı.

Gün boyunca yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesaplarından canlı yayımlayan birçok kişi, ABD Başkanı Donald Trump'a "Floyd konusunda" çağrıda bulundu ve adaletin sağlanmasını isteyen mesajlar attı.

Halen devam eden gösterilerin akşam saatlerinde de sürmesi beklenirken, Trump'a destek vermek üzere bazı Cumhuriyetçi grupların da Beyaz Saray çevresinde akşam bir gösteri yapabileceği belirtildi.

​Öte yandan Minneapolis ​sakinleri, yakılan ve hasar gören birçok kamu ve özel bina ile sokakları temizleyip yeni yağmalamalara karşı önlemleri artırdı. Dün gece alınan sokağa çıkma yasağının ardından gerilimin yükseldiği kentte postane, benzin istasyonu, restoran gibi çok sayıda bina ateşe verildi ve kundaklanan binalardan gün içinde hala duman yükseldiği görüldü.

Çökme tehlikesi olan birçok bina ise kordona alındı. Sokaklardaki barışçıl yüzlerce gösterici, ellerindeki çöp poşetleri, süpürge ve temizlik malzemesiyle zarar verilen bina ve mağazaları temizledi.

Akşam saatlerinde şiddet yanlısı göstericilerin tekrar polisle çatışmasından ve kundaklama ve yağmalama yapmasından endişe duyulduğu için bazı restoranlar ve mağazalar, yağma ve saldırı riskine karşı camlarını tahtalarla kapattı.

İsminin açıklanmasını istemeyen iki kadın gösterici, ''Yüzyıllardır var olan öfkeye ve acıya şahit olmak için buradayız.'' dedi.

Afrika kökenli Amerikalıların yanında olmak ve zarar gören mahallelerini temizlemek için dışarıda olduklarını söyleyen kadın gösterici, ''Bu öfkenin ve kızgınlığın altında haklı gerekçeler yatıyor. Burada gördüğümüz yıkıma büyük ölçüde Minnesota dışından gelenler nedenler oldu. Bunlar şiddeti, yıkımı körükleyen beyazlar. Onlara şunu söylemek istiyorum: Evinize gidin, siz bu topluma ait değilsiniz ve bu sizin mücadeleniz değil'' diye konuştu.

Diğer kadın gösterici de Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'in dışında olay yerinde olan diğer üç polisinde de yakalanması ve yargılanmasını istediklerini söyledi.

Bir erkek gösterici de Floyd'un ölümü ve son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle son derece üzgün olduğunu belirterek ''Kendimi çok çaresiz hissediyorum ve elime bir süpürge alıp dışarı çıktım. Nereden başlayacağımı dahi bilmiyorum ama temizlemeye, toparlamaya ve kentin iyileşmesine yardım etmek istiyorum ve bu yüzden buradayım" dedi. Gösterici, şiddet olaylarını ve yıkımı tasvip etmediğini ve bunların meşrulaştırılamayacağını ancak öfkenin anlaşılabilir olduğunu ve kendisinin de Floyd'un öldürülmesine öfkeli olduğunu kaydetti.

George Floyd'un ölümünün konuşulması gerekirken, olayların farklı bir boyuta taşındığına dikkati çeken gösterici, ''Dün gece yaşananlar kontrolden çıktı ve bu durumun ulusal muhafızların gerçek mermilerle ateş açmasına sebep olmasını istemiyorum. Daha fazla şiddet görmek istemiyorum ve şu an kimse ne yapacağını bilmiyor'' diye konuştu.

Şiddet olaylarını bastırmak için 500 ulusal muhafızın bulunduğu kentte sokağa çıkma yasağı bugün de saat 20.00'den 06.00'ya kadar devam edecek. Kentte dün yaşanan şiddet olaylarında polis, 25 kişiyi isyan çıkarma ve iki kişiyi ise hırsızlıktan gözaltına aldı.

Floyd'un 'Nefes alamıyorum' feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre diziyle boynuna basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirdi ve gösteriler Minneapolis başta olmak üzere birçok kente sıçradı.

Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'in üçüncü derece cinayet ve ikinci derece taksirle adam öldürmekten yargılanacağını açıklanmıştı.