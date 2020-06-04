T24 LogoT24 Logo
Haberler

Beyaz saray çevresinde protestolar devam ediyor

04 Haziran 2020 11:28

ABD'de George Floyd'un polis tarafından ölümünün ardından başlayan şiddet olayları başkent Washington'da geçtiğimiz günlere göre daha sakin olsa da devam ediyor. Alınan önlemler doğrultusunda Beyaz Saray çevresinden geçen tüm yollar kapatıldı.

ABD'nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesinin ardından başlayan protestolar şiddeti azalsa da devam ediyor. Ülke genelinde yaşanan şiddet olaylarına karşın Ulusal muhafız askerleri, DC polisi, Gizli servis ve narkotik polisi görev yapıyor. Washington ve yakın eyaletlere gece 11'den sabah 06'ya kadar sokağa çıkma yasağı getirildiği cep telefonları vasıtasıyla duyuruldu.

Bazı göstericiler George Floyd'u anmak için duvara çiçek bıraktı. Öte yandan protesto alanlarından ücretsiz yemek ve içecek dağıtılıyor. Protestocuların zarar vermesini önlemek için bazı mağazaların önlerine 'Siyahların Hayatı Önemlidir' yazdığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde protestocular tarafından zara verilen bazı tarihi binalar ve anıtlar ise Ulusal Muhafızlar tarafından korunmaya başlandı.

ETİKETLER

abdbeyaz saraygeorge floyd

Diğer Videolar

Stromboli Yanardağı'nda patlama anları...

Sabiha Gökçen'de uyuşturucu operasyonu; 17 kilo esrar yakalandı

Cüneyt Özdemir'den AKP'li Ünal'a tepki: Beni Netflix lobisine atamış!

Arnavutköy'de vince bağlı iş makinasıyla tehlikeli yıkım

Yanan evden yaşlı çiftin kurtarılma anı kamerada

Amasya'da kaçak kazıda ortaya çıkan 1800 yıllık 'elma mozaiği' sergilenmeye başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı'ndan AKP'li Mehmet Metiner'e: Biraz daha...

Metroda şarkı söyleyen vatandaşın boğazını sıktı; "Ben diyorsam susacaksın"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Pandemi sürecinde kadınlar erkeklere oranla daha fazla işten çıkarılmaya başlandı"...

Prof. Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor; çok korkuyorum...

AKP'li Metiner, İçişleri Bakanlığı'na FETÖ'cülerin yerleştirildiğini söyledi; Soylu canlı yayına...

Sözcü yazarı Özdil'den 'Akdeniz uyarısı': Maazallah, Ayasofya'yı cenaze namazıyla açmayalım...

Nagehan Alçı'dan eşine: Rasim'in benim adımı kullanarak yazdıklarını asla kabul...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı'ndan AKP'li Mehmet Metiner'e: Biraz daha...

Metroda şarkı söyleyen vatandaşın boğazını sıktı; "Ben diyorsam susacaksın"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24