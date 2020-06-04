Beyaz saray çevresinde protestolar devam ediyor

ABD'de George Floyd'un polis tarafından ölümünün ardından başlayan şiddet olayları başkent Washington'da geçtiğimiz günlere göre daha sakin olsa da devam ediyor. Alınan önlemler doğrultusunda Beyaz Saray çevresinden geçen tüm yollar kapatıldı.

ABD'nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesinin ardından başlayan protestolar şiddeti azalsa da devam ediyor. Ülke genelinde yaşanan şiddet olaylarına karşın Ulusal muhafız askerleri, DC polisi, Gizli servis ve narkotik polisi görev yapıyor. Washington ve yakın eyaletlere gece 11'den sabah 06'ya kadar sokağa çıkma yasağı getirildiği cep telefonları vasıtasıyla duyuruldu.

Bazı göstericiler George Floyd'u anmak için duvara çiçek bıraktı. Öte yandan protesto alanlarından ücretsiz yemek ve içecek dağıtılıyor. Protestocuların zarar vermesini önlemek için bazı mağazaların önlerine 'Siyahların Hayatı Önemlidir' yazdığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde protestocular tarafından zara verilen bazı tarihi binalar ve anıtlar ise Ulusal Muhafızlar tarafından korunmaya başlandı.