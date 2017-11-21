Beyaz Futbol'da Rasim Ozan Kütahyalı ile yollar ayrıldı

Beyaz TV, Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı ile yolları ayırma kararı aldı. Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol programında, Boşnaklara yönelik olarak ‘Kusturmalı Boşnak Saksosu' açıklamaları ile büyük tepki toplamıştı. Programın sunucusu Ertem Şener, Kütahyalı ile yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı. İstanbul'da yaşayan Boşnaklar'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, saat 23.00 sıralarında programın yayınlandığı Fulya'daki televizyon kanalı binası önünde toplandı,yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı aleyhinde sloganlar attı. Polis, televizyon binası çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Televizyon kanalının Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıklaması üzerine protestocular, yaklaşık 1 saat süren eylemlerini sonlandırdı