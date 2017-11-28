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Beton mikseri yatak odasına girdi

28 Kasım 2017 14:01

İstanbul Kağıthane'de kontrolden çıkan bir beton mikseri, bir evin yatak odası duvarına çarparak durabildi. Kağıthane'de dün akşam saatlerinde bir beton mikseri yokuşta manevra yaparken henüz belirlenemeyen bir sebeple kaymaya başladı. Kayan araç önce iki araca ardından da bir evin yatak odasının duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araçta ve evin duvarında maddi hasar meydana geldi. Beton mikserinin evin yatak odasının duvarını yıkması çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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