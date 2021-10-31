Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi, yolcu sinir krizi geçirdi

Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi Melek K. sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Mikserin otomobili sürüklediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: İHA