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Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi, yolcu sinir krizi geçirdi

aza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi sinir krizi geçirdi

31 Ekim 2021 13:19

Karabük’te beton mikseri çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi sinir krizi geçirdi.
 
Mehmet Y. idaresindeki beton mikseri Karabük istikametine seyir halindeyken, Serkan K. idaresindeki otomobile çarparak metrelerce sürükledi.
 
Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi Melek K. sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mikserin otomobili sürüklediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
 
Kaynak: İHA
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