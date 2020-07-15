Polis müdahalesiyle karşılaşan 15 Temmuz gazisi: Bizi sokağa çağıranlar, Saray'a çağıramıyorlar!

Ankara Beştepe’deki 15 Temmuz Anıtı’na gitmek isteyen 15 Temmuz gazilerine polis müdahale etti. Polis gazilerin anıta gitmesini engelledi. Gaziler Türk Bayrağı açarak, oturma eylemi yaptı. Polis gazetecilerin de çekim yapmasına engel olmak isterken, gaziler basın mensuplarının çekim yapmasını engelleyen polislere tepki gösterdi.

Beştepe'deki anıta yürürken müdahaleyle karşılaşan bir 15 Temmuz gazisi "Bizi sokağa çağıranlar, Saray'a çağıramıyorlar çünkü karşılarına geçip 'Haklarımız ver Cumhurbaşkanımız' diyeceğimizi çok iyi biliyorlar" dedi.

Gaziler 'Haklarımızı, madalyalarımızı istiyoruz' dediler.