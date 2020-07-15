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Beştepe'deki anıta gitmek isteyen 15 Temmuz gazilerine polis müdahalesi

15 Temmuz 2020 11:07

Ankara Beştepe’deki 15 Temmuz Anıtı’na gitmek isteyen 15 Temmuz gazilerine polis müdahale etti. Polis gazilerin anıta gitmesini engelledi. Gaziler Türk Bayrağı açarak, oturma eylemi yaptı. Polis gazetecilerin de çekim yapmasına engel olmak isterken, gaziler basın mensuplarının çekim yapmasını engelleyen polislere tepki gösterdi.

Anma törenlerine davet edilmeyen gaziler, kendi programlarını düzenledi. Gaziler,  sabah Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz şehitliğini ziyaret ettikten sonra, Beştepe’deki 15 Temmuz Şehitleri anıta geldiler.

Gaziler burada polis engeli ile karşılaştı. Gazilerin anıta gitmesini engellemeye çalışan güvenlik güçlerine çok sayıda gazi tepki gösterdi.

Türk bayrağı açarak anıta ilerlemek isteyen gazilere güvenlik güçleri izin vermeyince zaman zaman gerginlik yaşandı.

Güvenlik güçleri o anları görüntüleyen basın mensuplarına da engel olmak istedi. Gaziler, güvenlik güçlerine müdahale ederek, "Gazeteciler bu görüntüleri çekecek. Engel olamazsınız" sözleriyle tepki gösterdiler.

15 Temmuz Gazisi Ufuk Yeğin "Karşılarına geçip haklarımızı ver sayın Cumhurbaşkanı diyeceğimizi çok iyi biliyorlar. O nedenle bizi engelliyorlar" dedi. 

Gaziler daha sonra Türk bayrağı açarak oturma eylemi yaptılar.

Polislerin yürümelerine izin vermediği gaziler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anıtı ziyaret etmesinin ardından alana alındı.

Kaynak: ANKA

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