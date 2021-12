Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz: Masaj teklifini kabul etmeyenleri elediler

Best Model yarışmasına katılan ve Best Model'de "Best Smile" güzeli seçilen Elmas Yılmaz, hakkının yenildiğini iddia ederek yarışmanın birincisinin önceden belli olduğunu söyledi.

Erkek yarışmacılara da 'ahlaksız teklif' yapıldığını iddia eden Yılmaz, "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar organizatör Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" dedi.

"Yarışma düzenleyeceğiz diye komedi filmi çektiler resmen hakkımızı yediler" diyen Yılmaz, "Birinci seçildim oyumu değiştirdiler" dedi.

Juri üyelerinin de kendisine oy verdiğini ve seçilmeyince şaşırdıklarını söylediklerini anlatan Yılmaz, erkek yarışmacılara da masaj yapmalarının söylendiğini, kabul etmeyenlerin elendiğini söyledi.

Yılmaz, "Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar O arkadaş mansiyon ödülü bile alamadı" iddiasında bulundu.