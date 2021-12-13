Best Model 2021 yarışmasının organizatörü Erkan Özerman'ın podyumda yürüyen mankene küfür ettiği video ifşa oldu

Best Model yarışmacılarına 'ahlaksız teklifte' bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Erkan Özerman'ın, podyumda yürüyen küfür ettiği video ortaya çıktı. Özerman'ın, söz konusu videoda "Gerizekalılar, kapat önünü ..." dediği duyuluyor.

Best Model yarışmasından adaylara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ileri sürülen ve günlerce magazin gündeminde yer alan organizatör Erkan Özerman, bu sefer de bir ses kaydıyla gündeme geldi. Özerman'ın küfür ettiği görüntüler TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında yayınlandı.

Podyumda yürüyen mankenlere ağır sözler

Best Model yarışmasında podyumda yürüyen mankenlere Özerman'ın videoda "Gerizekalılar, kapat önünü ..." dediği iddia edilirken başka bir kadının ise podyumdaki mankenlere "İğrençsiniz, iğrençler" dediği duyuluyor.