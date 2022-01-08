T24 LogoT24 Logo
Haberler

Beslediği pitbullu kavga ettiği kişilerin üstüne saldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

08 Ocak 2022 10:25

Malatya'da, iki grup arasında çıkan kavgada biri pitbull saldırısı sonucu toplam 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet M. ile Miraç Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Darp neticesinde yaralanan ve bölgeden uzaklaştıktan bir süre sonra Miraç Y. tekrar Mehmet M.'nin işyerine kalabalık grupla geldi.

Kalabalık grubu gören Mehmet M., beslediği pitbull cinsi köpeğini kalabalık grubun üzerine saldı.

Pitbullun saldırdığı Miraç Y., çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Miraç Y.'nin arkadaşları da Mehmet M. ile oğlu Murat M.'ye saldırdı. Köpeğin saldırmasıyla Miraç Y.; çıkan arbedede ise Mehmet M. ile oğlu Murat M. yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
Malatya'da 'pitbull'lu kavgapitbullu kavgapitbull saldırısı

Diğer Videolar

CHP'li Şeker, sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili konuşmasında çakar kullandı; ''Ambulansların uyarısıyla uyarıyoruz''

Ukrayna’da halk, Rus tankının önünü keserek milli marşlarını okudu

Odessa halkı olası Rus çıkarmasına karşı sahile barikat kurdu

Melitopol’de siviller, Rus askeri konvoyunun ilerleyişine engel oldu

Erkan Baş: Bu savaş, tüm bölge halkları için büyük bir tehdit

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Mart 2022

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24