T24 LogoT24 Logo
Haberler

Taş attığı kazların saldırısına uğrayıp yerlerde sürüklendi, kazları satışa çıkardı

“Düştüğüm zaman hayatım gözümün önünden geldi geçti"

21 Nisan 2021 21:37

Antalya’da kızının bisikletini almak için girdiği bahçede, beslediği kazların saldırısına uğrayan Ömer Akyüz'ün telefonu kırıldı ve dizinden yaralandı. Kazların saldırısına uğrayan adam, “Düştüğüm zaman hayatım gözümün önünden geldi geçti. Üzerime çıkıp ısıracaklar diye düşündüm” dedi. Olayın sonrasında kazlar da satışa çıkartıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Ömer Akyüz, kızının bisikletini almak için evinin bahçesine girdiği sırada uzaklaşması için taş attığı kazların saldırısına uğradı.

Kaçmak istediği sırada yere düşen Akyüz, dizinden yaralanırken, telefonu kırıldı. Evlerinde köpekte beslediklerini ve kazların, köpekler kadar saldırgan olmadığını söyleyen Akyüz, kazları satışa çıkardığını duyurdu. Telefonunu tamir ettirmek için kazları satacağını söyleyen Ömer Akyüz, 4 kazı bin TL’ye satacağını söyledi.

Kazların saldırısına uğrayan Ömer Akyüz, “Dün öğleden sonra saat 16.00 civarlarında kızımın bisikletini almak için bahçeye girecektim. O sırada kazlar üzerime doğru gelmeye başladı. Ben de onların üzerine gittim. Fakat onlar başarılı oldu, beni kovalamaya başladılar. Ben de kaçarken düştüm. Ben düştükten sonra kovalamayı bıraktılar. Normalde babam besliyor bunları. Babama bir şey yapmıyorlar ama böyle yabancı görünce saldırıyorlar. Ben de taksi şoförlüğü yapıyorum, çok evde olmuyorum. Beni tanımadılar sanırım o yüzden saldırıya uğradım. Telefonum kırıldı, dizim parçalandı” diye konuştu.

Düştüğü an hayatının gözünün önünden geçtiğini söyleyen Akyüz, “Bundan sonraki süreçte de çok yaklaşacağımı düşünemiyorum kazlara. Telin arkasından bakacağım artık. Uzaktan sevmeye devam edeceğim. Düştüğüm zaman hayatım gözümün önünden geldi geçti. Üzerime çıkıp ısıracaklar diye düşündüm” şeklinde konuştu.

"Bu kazlarla evi kilitlemeden gidin, kimse giremez"

Kazları satılığa çıkarttığını belirten Akyüz, “Düşünce telefonum kırıldı, kazlar babamın olduğu için masrafı o karşılayacak. Kazların değerinin tanesi 250-300 TL civarı. 4 kazı satıp yeni telefon alacağız. Kazları almak isteyenlere sesleniyorum kampanya yaptık 4 tanesi bin TL. Bu kazlarla evi kilitlemeden gidin, kimse giremez. 3 bin TL verip köpek alacağınıza 4 tane kaz alın bin TL’ye daha karlı olursunuz” ifadelerini kullandı.

Olayın görüntüleri, yan evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde Ömer Akyüz’ün kazlara önce taş attığı sonra ise bir kazın saldırısına uğradığı görüldü. Kazdan kaçan Akyüz, sert bir şekilde yere düşerek sürüklendi.

kazantalyasaldırı

Diğer Videolar

Gazeteci Barış Yarkadaş: Erdoğan AKP MYK'sında 'Sedat Peker'e hiç kimse cevap vermesin' dedi

Bitcoin konferansında deste deste para dağıttılar

Balıkesir'de vidanjörle müsilaj temizliği

Akaryakıt istasyonunda alev alan otomobilin içinden böyle çıktı

CHP’li Engin Altay, AKP’ye Sedat Peker'in iddialarını sordu

Çanakkale’de ilk gün denizden 17 ton müsilaj toplandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 9. video | "Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'a...

Sezgin Baran Korkmaz "Siz kaçtınız mı?" sorusuna "Hakkımda herhangi bir...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sedat Peker'in 'çanta çanta' para gönderdiği iddiasında bulunduğu Metin Külünk...

İsmet Berkan: Sezgin Baran Korkmaz’ın 45 milyon dolar alacağı İnan...

Yılmaz Özdil'den Sedat Peker'in Ziraat Bankası - Demirören iddialarıyla ilgili...

Fatih Altaylı: Aynı ekranı paylaştığım Veyis Ateş’ten beklentim, bu vahim...

Firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldığı iddia edilen Ankara...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 9. video | "Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'a...

Sezgin Baran Korkmaz "Siz kaçtınız mı?" sorusuna "Hakkımda herhangi bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24