T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda klibi

06 Ocak 2018 14:58

Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi sonrası sosyal medya hesabından veda klibi yayınladı. Everton'ın Cenk Tosun transferini resmen açıklamasıyla sosyal medya adeta yıkıldı. Haberin geç saatlerde gelmesine rağmen gündem değişirken Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı "Cenk Tosun'a veda" paylaşımı taraftarı duygulandırdı. Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda 64 gole imza atan Cenk Tosun için hazırlanan videoda, "Gönüllerde taht kurdu, unutulmaz anılar bıraktı, Tosun Paşa oldu. Bu asla veda değil, bir gün yine buluşacağız" ifadeleri kullanıldı. Video kısa sürede binlerce kez beğenildi ve taraftarlar tarafından yeniden paylaşıldı.

ETİKETLER

beşiktaşcenk tosuncenk tosun veda

Diğer Videolar

Güneş'in en net görüntüleri çekildi

Çin'den dönen vatandaşlar bölgedeki virüs endişesini anlattı: Bir hafta boyunca otelden çıkamadım

Gazetecilik tartışıldı; İnternethaber'in sahibi yayını terk etti

Tahtakale'de bir iş yerinde yangın

'Mahşerin 4 atlısı': Savaş, Deprem, Trump, Korona

Metro Turizm'e ait otobüs yandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24