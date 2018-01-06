Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda klibi

Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi sonrası sosyal medya hesabından veda klibi yayınladı. Everton'ın Cenk Tosun transferini resmen açıklamasıyla sosyal medya adeta yıkıldı. Haberin geç saatlerde gelmesine rağmen gündem değişirken Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı "Cenk Tosun'a veda" paylaşımı taraftarı duygulandırdı. Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda 64 gole imza atan Cenk Tosun için hazırlanan videoda, "Gönüllerde taht kurdu, unutulmaz anılar bıraktı, Tosun Paşa oldu. Bu asla veda değil, bir gün yine buluşacağız" ifadeleri kullanıldı. Video kısa sürede binlerce kez beğenildi ve taraftarlar tarafından yeniden paylaşıldı.