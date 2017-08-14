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Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 1 yaralı

14 Ağustos 2017 13:58

Beşiktaş'ta motosikletinin direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü tretuvara çarparak kaza yaptı Diğer motosiklet sürücülerinin yardım ettiği yaralı sürücü, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Saltanat Kapısı önünde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UK 071 plakalı motosikleti ile Beşiktaş'tan Kabataş istikametine giden sürücü motosikletinin direksiyon hâkimiyetini kaybederek tretuvara çarptı. Yerde yatan yaralı sürücüyü görenler olay yerine ambulans ve polis çağırdı. Yoldan geçen motosiklet sürücüleri de durarak yaralı motosikletçiye yardım etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle Beşiktaş'tan Kabataş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Video: Zeynep Beşerler

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