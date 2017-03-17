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Beşiktaşlılar Olympiakos zaferini 'Sirtaki' ile kutladı

17 Mart 2017 12:33

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında ağırladığı Yunanistan ekibi Olympiakos'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna dahil olan ve 2 dakika sonra Talisca'nın pasını iyi değerlendirerek Beşiktaş'ın 4. golüne imza atan Cenk Tosun, tribünleri dolduran 41 bin Beşiktaşlıyı da adeta coşturdu. Yıldız golcünün golünün ardından stat hoparlörlerinden Yunanistan'a özgü bir müzik olan sirtaki çalmaya başladı. Sirtaki müziğiyle birlikte Beşiktaşlılar'ın hepsi tribünlerde coşkuyla dans etti. Siyah-beyazlı taraftarlar da ilk maçta olduğu gibi rövanş mücadelesinde de "İstanbul İstanbul" şeklinde tezahürat yaptı. Stat hoporlerinden ünlü Yunan müziği sirtaki çalınırken, Beşiktaş taraftarları sonrasında İzmir marşına başladı. İşte o anlar...

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