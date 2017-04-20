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Beşiktaşlı taraftarlar, Lyon'lu futbolcuların kaldığı otelin yakınında havai fişekler patlattı

20 Nisan 2017 13:04

Beşiktaşlı taraftarlar, O. Lyon'un futbolcularının kaldığı otelin yakınına deniz yoluyla ulaşarak oyuncuları uyutmamak için havai fişekler patlattı ve marşlar söyledi. Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - O. Lyon maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar gece yarısında Fransız ekibinin futbolcularına sürpriz yaptı. Lyonlu futbolcuların kaldığı otelin yakınına deniz yoluyla ulaşan Beşiktaşlı taraftarlar, hava fişekler atarak Fransız ekibinin oyuncularını uyumalarına engel olmaya çalıştı. Taraftarlar marşlar söyleyerek Fransız ekibini rahatsız etmeye çalışırken, "Burası İstanbul burdan çıkış" yok şeklinde tezahüratlarda bulundu.

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