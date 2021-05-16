Beşiktaşlı futbolcular, Sergen Yalçın konuşurken basın toplantısını bastı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunurken sözlerini tamamlayamadan tüm Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet basın toplantısına 'baskın' düzenledi. Sergen Yalçın'ın basın toplantısı sırasında mikrofonu alan Beşiktaşlı oyuncular, 'Sergen Yalçın' tezahüratları yaptı. Daha sonra basın toplantısı devam etti.

TIKLAYIN - Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın: Tarihin en zor ligi bence; mucize bir şampiyonluk, böyle nitelendirilsin istiyorum

Kaynak: İHA