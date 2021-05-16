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Spor

Beşiktaşlı futbolcular, Sergen Yalçın konuşurken basın toplantısını bastı

Beşiktaşlı oyuncular, 'Sergen Yalçın' tezahüratları yaptı

16 Mayıs 2021 12:35

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunurken sözlerini tamamlayamadan tüm Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet basın toplantısına 'baskın' düzenledi. Sergen Yalçın'ın basın toplantısı sırasında mikrofonu alan Beşiktaşlı oyuncular, 'Sergen Yalçın' tezahüratları yaptı. Daha sonra basın toplantısı devam etti.

TIKLAYIN - Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın: Tarihin en zor ligi bence; mucize bir şampiyonluk, böyle nitelendirilsin istiyorum

Kaynak: İHA

 
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