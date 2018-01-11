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Spor

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson: Bayern çıktığı için kesinlikle üzgün değilim, bu çok büyük bir maç...

11 Ocak 2018 19:33

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Atiba, Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan vatandaşı Cyle Larin ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine ise, "Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Onu iyi tanıyorum. Genç ama hem MLS’de hem de Kanada Milli Takımı ile ciddi bir deneyim kazandı” cevabını verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih eşleşmesini değerlendiren Atiba, "Bayern çıktığı için kesinlikle üzgün değilim. Bu çok büyük bir maç. Şampiyonlar Ligi’nde çok büyük takımlar var. Bayern Münih de bunlardan biri. Bu maçı heyecanla bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde iyi maçlar çıkardık. Bu eşleşmede de aynısını yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

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