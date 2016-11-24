T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın yediği 3. gol 'yok artık' dedirtti!

24 Kasım 2016 02:31

Beşiktaş'ın Benfica karşısında yediği 3. gol adeta 'yok artık' dedirtti. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Pizzi ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direğe yakın bölgeden Kostas Mitroglou kafa vuruşunu yaptı ancak bu top direğe çarpıp tekrar oyun alanına döndü. Topu takip eden Kostas Mitroglou tekrar kafa vuruşunu yaptı ancak bu top üst kale direğine çarpıp oyuna döndü. Dönen topu takip eden Eduardo Salvio vuruşunu yaptı bu top da sol direğe çarpıp oyuna döndü. Dönen topu takip eden Ljubomir Fejsa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Benfica, Ljubomir Fejsa'nın golü ile 3-0 öne geçti. İşte o anlar...

ETİKETLER

futbolbeşiktaşbenficaüçüncü golFejsa

Diğer Videolar

İstanbul Havalimanı’nda aprona tilki girdi

Doğal Yaşam Parkı'nda bir ilk: Kaplan dünyaya geldi

Motosikletin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada

Sobe | Gazeteci Yiğit Karaahmet oyuncu Ezgi Çelik’e anlattı: Bu çağda homofobik olmak aşırı avam

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Ocak 2020

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın: Ben Osmanlı zamanında yaşamalıymışım; o dönemki bütün bir kültür çok güzel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24