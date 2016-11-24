Beşiktaş'ın yediği 3. gol 'yok artık' dedirtti!

Beşiktaş'ın Benfica karşısında yediği 3. gol adeta 'yok artık' dedirtti. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Pizzi ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direğe yakın bölgeden Kostas Mitroglou kafa vuruşunu yaptı ancak bu top direğe çarpıp tekrar oyun alanına döndü. Topu takip eden Kostas Mitroglou tekrar kafa vuruşunu yaptı ancak bu top üst kale direğine çarpıp oyuna döndü. Dönen topu takip eden Eduardo Salvio vuruşunu yaptı bu top da sol direğe çarpıp oyuna döndü. Dönen topu takip eden Ljubomir Fejsa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Benfica, Ljubomir Fejsa'nın golü ile 3-0 öne geçti. İşte o anlar...