T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş taraftarlarından Sergen Yalçın’a evinin önünde destek tezahüratları

Siyah-beyazlı taraftarlar tezahüratlarla Sergen Yalçın’a destek verdi

22 Haziran 2021 15:19

Beşiktaş yönetimi ile yeni sözleşme konusunda kriz yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın’a taraftarlardan destek geldi. Sergen Yalçın’ın evinin önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar tezahüratlarla Sergen Yalçın’a destek verdi.

Geride kalan sezonu Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, 48 yaşındaki teknik adamla yeni sözleşme imzalanması konusunda kriz yaşanıyor. Taraflar sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamazken, siyah-beyazlı taraftarlardan Sergen Yalçın'a destek geldi. Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın’ın evinin önünde toplanarak marşlar söyledi, tezahüratlar yaptı.

Sergen Yalçın’ın bir arkadaşı kalabalığın yanına gelerek taraftarlarla konuştu. Taraftarlar Sergen Yalçın’ın yanında olduklarını bir kere daha dile getirdi. Sonrasında tezahüratlar yapıldı.

Taraftarların bir süre daha evin önünde duracakları öğrenildi.

Kaynak: İHA

sergen yalçınbeşiktaştaraftar

Diğer Videolar

Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama

Endonezya’da gözaltına alınmak istenen Nijeryalı diplomat darp edildi

Mansur Yavaş, orman yangınlarına müdahale eden itfaiye eri ve ailesi adına 'kız istedi'

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi

Sarıyer’de su alan tekneden 8 kişi kurtarıldı

Karantinada olması gereken şoför direksiyon başında yakalandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24