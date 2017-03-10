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Beşiktaş taraftarı Olympiakos maçında İzmir Marşı'nı söyledi

10 Mart 2017 11:58

Olympiakos deplasmanına giden 100 kadar Beşiktaş taraftarı, İzmir Marşı söyledi ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye tezahürat yaptı... UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 100 kadar taraftar destekledi. Sponsorlar sayesinde stada giren ve etrafında etten duvar örülen Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin 80. dakikasında İzmir Marşı söyledi. Dakikalar 84’ü gösterirken ise 100 kadar taraftarı Karaiskakis Stadı’nı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye inletti! Bu tezahüratlardan sonra statta Türkçe anons yapıldı.

ETİKETLER

OlympiakosBeşiktaşİzmir MarşıMustafa KemalUEFA Avrupa Ligi

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