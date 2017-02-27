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Beşiktaş taraftarı, Galatasaray deplasmanına böyle gitti

27 Şubat 2017 19:43

Tam 2726 gün sonra Galatasaray deplasmanına giden Beşiktaş taraftarının coşkusu kameraya yansıdı. Beşiktaş taraftarı 2726 gün sonra TT Arena’da oynanacak derbide takımlarının yanında olacak. Siyah-beyazlı taraftarlar en son 2008-2009 sezonunda Ali Sami Yen’de oynanan derbide deplasman tribününde yer aldı. O karşılaşmayı Galatasaray 3-0’lık skorla kazanmıştı. Siyah beyazlıların TT Arena’ya gidişi ise oldukça coşkuluydu. O anları Beşiktaş Kulübü, "Zafer İnananlarındır" başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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