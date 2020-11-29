Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan derbi öncesi paylaşımlar: Yüreğini koy ortaya

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Ülker Arena'da oynayacakları derbi öncesi Twitter hesaplarından paylaşımlar yaptı. Beşiktaş, "Yüreğini koy ortaya" notuyla bir video paylaşımı yaparken Fenerbahçe paylaşımına #fenerinmaçıvar hashtag'ini yazdı. Beşiktaş'ın videosunda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin stadında attığı goller spikerlerin sesinden duyuldu. Fenerbahçe'nin videosunda bir müzik eşliğinde takımın oyuncuları yer aldı.

Derbi öncesi Beşiktaş, 2 maç eksiğiyle 7. sırada bulunuyor ve 14 puanı var. Fenerbahçe de 1 maç eksiğiyle 3. sırada ve 20 puana sahip.