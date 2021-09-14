Beşiktaş'tan Demba Ba'ya videolu teşekkür mesajı

Senegalli yıldız Demba Ba, futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı.

Ayrılık kararını Twitter hesabından duyuran 36 yaşındaki futbolcu; Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak 3 dilden veda mesajı yayınladı.

Demba Ba'nın açıklamasının ardından Beşiktaş da sosyal medya hesabından Demba Ba için hazırladığı videoyu "Demba Ba’ya Teşekkürlerimizle" ifadeleriyle paylaştı.

Beşiktaş tarafından paylaşılan video ile yapılan açıklama şu şekilde:

2014-15 ve 2016-17 sezonlarında formamızı giyen, 2016-17 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan, saha içinde çalışkanlığı saha dışında ise beyefendi kişiliğiyle taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Demba Ba’nın aktif futbol yaşantısını sonlandırdığını öğrenmiş bulunmaktayız.



Demba Ba’ya, Türk futboluna ve Kulübümüze vermiş olduğu değerli hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar temenni ederiz.