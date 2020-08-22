Beşiktaş’ta yeraltı kablolarında yangın sonrası patlama meydana geldi

Beşiktaş’da yeraltı kablolarında yangın çıkması sonrasında patlama meydana geldi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Ihlamur Dere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yeraltı kablolarının geçtiği rögar kapağın içinde yangın meydana geldi. Yangının büyümesi üzerine yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerime seyrettiği esnada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle rögar kapağı yerinden çıktı. Patlama anı ise kameralara yansıdı.