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Beşiktaş'ta yayaya çarpan araç hız kesmeden uzaklaştı

03 Şubat 2021 10:40

İstanbul Beşiktaş’ta bir restorandan yemek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan gence, süratli bir şekilde seyreden otomobil çarptı.

Çarpmadan sonra frene bile basmadan kaçan sürücü Ortaköy’de vatandaşların müdahale etmesi nedeniyle aracını terk etti.

Gencin hastanede devam eden tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. 

Adli ve idari işlemleri yapılan sürücünün savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Beşiktaşgence çarpıp kaçtıçarpıp kaçan araçtrafik kazası

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