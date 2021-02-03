Beşiktaş'ta yayaya çarpan araç hız kesmeden uzaklaştı

İstanbul Beşiktaş’ta bir restorandan yemek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan gence, süratli bir şekilde seyreden otomobil çarptı.

Çarpmadan sonra frene bile basmadan kaçan sürücü Ortaköy’de vatandaşların müdahale etmesi nedeniyle aracını terk etti.

Gencin hastanede devam eden tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Adli ve idari işlemleri yapılan sürücünün savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.