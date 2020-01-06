T24 LogoT24 Logo
Haberler

Beşiktaş'ta seyir halindeki halk otobüsünün arka lastiği yerinden çıktı, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı

06 Ocak 2020 10:49

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde seyir halinde olan özel halk otobüsünün arka lastiği yerinden çıktı. Kaldırımdan aşağı yaklaşık 100 metre yuvarlanan lastik yaşlı bir adama çarparak yaralanmasına sebep oldu. 

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda sahil istikametine doğru seyir halinde olan bir özel halk otobüsünün sol arka lastiği bir anda yerinden çıktı. Yaklaşık 100 metre yokuş aşağı yuvarlanan lastik, kaldırımda yürüyen 70 yaşındaki Ali Orhan isimli vatandaşa çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı.

Otomobilin lastiği ise yolu kenarındaki bir lisenin duvarına çarparak durabildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

istanbulbeşiktaşbarabroshalk otobüsülastikkaza

Diğer Videolar

Rusya'da uçağın düşme anı saniye saniye görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Şubat 2020

Karavelioğlu: Bir virüs küreselleşmenin zayıf noktasını ortaya çıkardı

Genç sporcu sırığın üzerine düştü

Suudi Arabistan'ın doğusunu binlerce çekirge bastı

Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

Rusya'dan Türkiye'ye jet 'İdlib' yanıtı...

Merkez Bankası faiz indiriminde hız kesti...

Ronaldo'nun sevgilisine verdiği harçlık dudak uçuklattı...

Türkiye 'İdlib'e operasyon yapacağını' bildirdi, NATO'dan 'önleme uçuşu' istedi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24