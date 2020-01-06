Beşiktaş'ta seyir halindeki halk otobüsünün arka lastiği yerinden çıktı, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde seyir halinde olan özel halk otobüsünün arka lastiği yerinden çıktı. Kaldırımdan aşağı yaklaşık 100 metre yuvarlanan lastik yaşlı bir adama çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda sahil istikametine doğru seyir halinde olan bir özel halk otobüsünün sol arka lastiği bir anda yerinden çıktı. Yaklaşık 100 metre yokuş aşağı yuvarlanan lastik, kaldırımda yürüyen 70 yaşındaki Ali Orhan isimli vatandaşa çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı.

Otomobilin lastiği ise yolu kenarındaki bir lisenin duvarına çarparak durabildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



