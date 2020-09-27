T24 LogoT24 Logo
Haberler

Beşiktaş'ta iş merkezinde yangın

27 Eylül 2020 14:06

Beşiktaş Balmumcu’da bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Beşiktaş Balmumcu’da bir süredir bir medya kuruluşu tarafından kullanılan iş merkezinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın, binanın tepesinde bulunan tabelanın değişimi esnasında izolasyon malzemesinin tutuşmasıyla meydana geldi. İhbar üzerine televizyon binasına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 20’nin üzerindeki itfaiye ekibi vakit kaybetmeden yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, cadde üzerinde trafik tamamen durdu. Cadde üzerinde seyir halinde olan belediye otobüsleri de yoluna devam edemediği için, yolcular burada inerek yürümek zorunda kaldı.

Öte yandan, yangının çıktığı binada bulunan televizyon kanalı ve gazetenin kısa bir süre önce başka bir yere taşındığı, bu sebeple binanın boşaltıldığı ve binada teknik ekip harici çalışan personelin bulunmadığı öğrenildi.

ETİKETLER

balmumcubeşiktaşeski atvyangınmüdahale

Diğer Videolar

AÜ’deki ilk aşı, gönüllü Rektör Özkan’a yapıldı

Öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu

Üçüncü kattan düştü, süngerler sayesinde hayata tutundu

'Sanatın saati olmaz' diyen müzisyenlerden 'saat 22.00' uygulamasına karşı susma eylemi: Her gün onlarca müzisyen işsiz kalıyor

Sığınmacıları taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 25 yaralı

Üniversite öğrencisi Tuba Tokbaş'ın katil zanlısı tutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı yeni atamaları değerlendirdi: Bu günleri...

Almanya'da yaşayan vatandaşın "Almanya bizi kıskanıyor mu?" sorusuna attığı kahkaha,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Berat Albayrak, Erdoğan'ın yerine cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyormuş...

Fatih Altaylı: Hastaneler gırtlağa kadar dolu, yakında sokaklarda öleceksiniz...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç: Milyonlarca insanın...

Mahfi Eğilmez yazdı: Ne oldu da Türk lirası değer kazandı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı yeni atamaları değerlendirdi: Bu günleri...

Almanya'da yaşayan vatandaşın "Almanya bizi kıskanıyor mu?" sorusuna attığı kahkaha,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24