T24 LogoT24 Logo
Haberler

Beşiktaş'ta ehliyetsiz sürücünün otobüs durağına daldığı kazanın görüntüleri...

Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı

29 Nisan 2020 16:43

İstanbul Büyükdere Caddesi’nde bir kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya yol açan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün son infaz düzenlemesiyle tahliye olduğu öğrenildi. 

Kaza Beşiktaş 4. Levent otobüs duraklarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Büyükdere Caddesi’nde makas atarak ilerleyen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı kontrolden çıktı. Önce önünde seyir halindeki bir araca çarpan otomobil hızını alamayarak park halindeki bir aracı önüne kattı ve otobüs durağına daldı. Yaşanan zincirleme kazada durakta otobüs bekleyen 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü B.Ç.’yi gözaltına aldı. 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin olmadığı halde annesine ait araçla trafiğe çıktığı belirlenen sürücü çıkarıldığı mahkemece 27 Mart günü tutuklandı. 

Tutuklanan sürücünün infaz yasasının yürürlüğe girmesinin ardından tahliye olduğu öğrenilirken feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde kontrolden çıkan aracın feci şekilde otobüs durağına daldığı görülüyor. 

Kaynak: İHA

ETİKETLER

habervideobeşiktaşkazaotomobildurakbeşiktaşililçe

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Haziran 2020

Almanya'da ırkçılık kavramı nasıl tartışılıyor, sosyal ve kurumsal açıdan ırkçılığa karşı nasıl önlemler alınabilir?

"İktidar da biz de aceleci davranarak hata yaptık"

MHP'li belediye başkanı protestocularla görüştü: Başkan olmasam ben de size katılırdım ama sorumluluklarım var

Demet Akalın 'Mihriban' performansı eleştirilerine yanıt verdi: Üç aydır mal gibi yatıyorum, kendimi izleyemedim

Çocukları sevsin diye aldığı deve kuşları gelir kapısı oldu, yurt dışına ihraç yapmaya başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sivas'ta 2 bin rakımlı tepenin zirvesinden yer altına inen bir...

Hüda Kaya'dan Diyanet'e eleştiri: Bizim adımıza ahkam kesemez, konuşacaksa hırsızlık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Twitter, AK Trol ağını ifşa edip çökertti; Stanford raporladı: Gezi...

'Ölüm listesi' hazırlayan Sevda Noyan için istenen ceza belli...

Vaka sayısı beklenen rakamlara düşmeyince Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı...

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sivas'ta 2 bin rakımlı tepenin zirvesinden yer altına inen bir...

Hüda Kaya'dan Diyanet'e eleştiri: Bizim adımıza ahkam kesemez, konuşacaksa hırsızlık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24