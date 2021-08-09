Beşiktaş paylaştı; İstanbul'a doğru yola çıkan Alex Teixeira'dan taraftara mesaj

Alex Teixeira İstanbul'a doğru yola çıktı. Siyah beyazlı kulüp de, resmi hesabından da Teixeira'yı ilk kez paylaştı. Teixeira taraftarlara, "Siz istediniz, ben geliyorum" mesajı yolladı. Brezilyalı yıldız 16.50'de İstanbul'da olacak.

Brezilyalı Futbolcu Alex Teixeria bugün saat 16:50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacak.

"Siz istediniz o geliyor"

Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda, "Siz istediniz o geliyor" notu düşüldü. Videoda taraftarlara seslenen Alex ise "Siz istediniz ben geliyorum" dedi.

Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak.

Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria'ya 900 bin Euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon Euro ödeyecek.

Jiangsu Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.