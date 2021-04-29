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Spor

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı yarı finalde

Beşiktaş, Ataşehir Belediye Spor'u 3-1 yendi

29 Nisan 2021 10:50

Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu’nda Ataşehir Belediye Spor’u uzatmalarda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, yarı finale yükseldi.

Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi çeyrek finalinde oynanan günün 2'nci maçında Beşiktaş ile Ataşehir Belediye Spor karşılaştı. Maçın başında Beşiktaş forvetleri yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremeyince, gelişen Ataşehir Belediye Spor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Ümran Özev takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarısı Ataşehir Belediyespor’un üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada, 83’üncü dakikada Beşiktaşlı Kader Hançar takımına beraberliği getiren golü attı. Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma dakikalarında Gizem Gönültaş’ın attığı 2 golle Beşiktaş sahadan 3-1 galip ayrıldı. Gizem Gönültaş, uzatmanın ikinci yarısında bir penaltı vuruşunu da değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Bahar Özgüvenç, maçın başından itibaren oyuncularının çok fazla gol kaçırdığını belirterek, “85’inci dakikaya kadar toplamda 13-14 gol kaçırdık. Atamamak bizi zora soktu. Son dakikalarda gelen golle de uzatmalarda çok rahat maçı kazanacağımızı zaten biliyorduk. Rakibin 60’ıncı dakikadan sonra düşeceğini tahmin ediyorduk. Gol gelmeyince oyuncularım stres yaptı” dedi.

Maçın ilk yarısı tamamlandığında teknik ekip olarak soyunma odasında çok rahat olduklarını anlatan Bahar Özgüvenç, “Soyunma odasında biz çok rahattık, sadece sporcularımız biraz gergindi. Oyuncularımıza, ‘Çok rahat kazanacağımız bir maç, sadece basit oynayalım ve gerginlikten uzaklaşalım’ dedik” diye konuştu.

Beşiktaşlı oyunculardan Gizem Gönültaş, “Çok gelgitli bir maç oldu. Aslında baskılı başladık maça, ondan sonra geriye düşmemiz, rakibimizin canlanmasına sebep oldu. Bu geri dönüşü olmayan bir maç aslında, bir panik havası oldu. Sonradan oyuna dahil oldum. Normal süreyi 1-1 bitirdik. Uzatmalarda 2 gol atıp bu güzel galibiyeti takımımıza kazandırdığım için çok çok mutluyum” düşüncesini dile getirdi.

 

Beşiktaşlı oyunculardan Beran Yeniçeri de, “Maçta biraz zorlandık ama sonunda galibiyetle ayrıldık. Bundan çok mutluyuz. Yarı finale yükseldik, yarı finaldeki maçı da alıp finalde inşallah şampiyonluk kupasını almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

beşiktaşkadın futbol ligiataşehir belediye spor

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