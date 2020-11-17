Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'dan Somalı madencilere destek

Beşiktaş'ın taraftar gurubu Çarşı, Manisa'da 37 gündür, Karaman Ermenek'te 80 gündür alacakları ve tazminatları için hak gasplarına karşı eylem yapan Somalı madencilere destek verdi.

Çarşı, Somalı madencilerin sosyal medyadaki "madenciyle yürüyorum" kampanyasına destek vererek "Bu hak; her türlü tehlikeyi göze almanın sadece kömürün karanlığında değil, üstümüze çöken binaların hafriyat yığını içinde can kurtarmaya koşanların ana sütü gibi hakkıdır. İçinde vicdanında insanlığın madeni kalmış olanlara duyurulur" diye yazdı.

Somalı madenciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini açıkladı.

Bağımsız Maden- İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, “Bakan Soylu görüşme olumlu geçti, yarın Soma Meydanı’nda açıklama yapacağız. Artık evimize dönüyoruz, direnişi sonlandırdık” dedi. Kartal, patronun değil de hak arayan madencilerin önünü kesen jandarma komutanına "Öyle mi alay komutanı?" diye seslenişiyle gündeme gelmişti.

TIKLAYINIZ - Somalı madenciler: Bakan Soylu ile görüşme olumlu geçti, artık evimize dönüyoruz