Beşiktaş ile anlaşan Rachid Ghezzal, İstanbul'da

Beşiktaş, İngiliz ekibi Leicester City ile Rachid Ghezzal'ın bonservisi konusunda anlaştı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak yer aldığı Beşiktaş forması altında çıktığı 35 maçta 8 gol, 18 asistlik performansıyla damga vuran Rachid Ghezzal, Beşiktaş formasını tekrar giymek için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, Ghezzal için Leicester City’e 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Cezayirli oyuncu, Siyah Beyazlılar'dan performansa bağlı ek ödemelerle yıllık yaklaşık 3 milyon Euro kazanacak.

Geçen sezon Beşiktaş ile 35 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 8 gol attı, 18 asist yaptı.