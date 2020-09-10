Beşiktaş'daki pitbull dehşetine para cezası

İstanbul’da kediyi ağzıyla yakalayarak parçalayan pitbull cinsi köpeği gezdiren şahıs ve sahibi Beşiktaş polisi tarafından yakalandı. Emniyete götürülen köpeğin sahibine 9 bin 563 lira idari para cezası uygulanırken, köpeği gezdirene ise adli işlem yapıldı. Köpek ise el konularak belediye ekiplerine teslim edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Beşiktaş’ta ağızlık takmadan kalabalık içerisine çıkardığı pitbull cinsi köpek, Ihlamurdere Caddesi’nde bir kediyi yakalayarak parçalamıştı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, köpeği gezdiren kişi, köpeğe tokat atarak müdahale etmeye çalışmış, vatandaşlar ise tekme atmıştı. Çevredekilerin tepkisine neden olan olayda bir vatandaş ise, “köpeği vurun” demişti.