Beşiktaş Belediyesi'nden öğrenciye ücretsiz yemek desteği: Öğrenci'YE

Beşiktaş Belediyesi, üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek olanağı sağlayan ‘Öğrenci'YE’ projesini hayata geçirdi. Beşiktaş ilçesinde okuyan üniversite öğrencileri, anlaşmalı 114 lokantadan ücretsiz olarak öğlen yemeklerini yiyebilecek. Karaoğlan Gençlik Merkezi’nde bir grup öğrenci ile bir araya gelen Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Gençlerin Beşiktaş’ı var. Öğrencinin Beşiktaş’ı var. Beşiktaş, genç olma hakkının en sağlam şekilde hayata yansıdığı yer olacak. Hedefimiz bu. Ve bunun aması, fakatı yok. Gençlerimiz, öğrencilerimiz Beşiktaş’ta hak ettikleri imkanlara kavuşsun diye çalışıyoruz" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Karaoğlan Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, Öğrenci’YE uygulamasının detaylarını anlattı. Beşiktaş Belediyesi ve TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Beşiktaş’taki öğrenciler Öğrenci’YE uygulamasıyla ilçedeki anlaşmalı restoranlardan ücretsiz yemek yiyebilecek. İlk etapta 114 restoran ile anlaşma sağlandı, hedef 300 lokanta.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Beşiktaş’ta göreve geldiğimiz 2,5 yılın son 1,5 yılı pandemi mücadelesiyle geçti. Zor koşullara rağmen komşularımızı yalnız bırakmadık, ihtiyaçlara yanıt vermek için elimizden geleni yaptık. Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Standart belediyecilik hizmetlerinin çok ötesine geçerek, 'Saha Çözüm Hareketi'miz sayesinde Beşiktaş’ta çalınmadık kapı bırakmadık. Komşularımızla bire bir iletişime geçip binlerce vatandaşımızın şikayetlerini dinledik, sorunlarını çok hızlı bir şekilde çözmeye gayret ettik ve diyaloğumuzu güçlendirdik” diye konuştu.

Kaynak: ANKA