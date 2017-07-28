"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki dava, gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra başladı. 12’si tutuklu 18 kişinin yargılandığı davada Cumhuriyet'çiler, iddianamede yer alan suçlamaları dört oturumda yanıtladı. Mahkeme heyeti, avukatların savunması sonrası ara kararını açıklayacak. Beş gündür Cumhuriyet duruşmalarını izleyen görme engelli Hüseyin Sönmez, "Yaşasın Cumhuriyet" dedi.