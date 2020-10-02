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Berna Laçin: Mide bulantısı, baş dönmesi olmayan ama gebelik testi pozitif olanlar hamile sayılacak mı?

Laçin, tam belirtmeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarına ilişkin açıklamasını tiye aldı

02 Ekim 2020 12:48

Tiyatro sanatçısı Berna Laçin, Twitter hesabından tam belirtmeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarına ilişkin açıklamasını tiye aldı. Laçin, "Mide bulantısı, baş dönmesi olmayan ama gebelik testi pozitif olanlar hamile sayılacak mı?” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının seyrine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "vaka ve hasta" kavramlarının ayrımına dikkat çekerken, günlük olarak paylaşılan tabloda "hasta" sayısının yer aldığını ifade etmesi tartışılıyor. 

Bakan Koca, "Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz" diye konuştu.

Tiyatro sanatçısı Berna Laçin de tam olarak belirtmeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasını tiye aldı. Berna Laçin, “Mide bulantısı, baş dönmesi olmayan ama gebelik testi pozitif olanlar hamile sayılacak mı?” mesajını paylaştı.

 

 

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