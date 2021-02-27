Berna Laçin, Ahmet Kaya’ya çatal bıçak atılan geceyi anlattı

Berna Laçin, 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin gecesinde Ahmet Kaya’ya atılan çatal bıçaklar ile ilgili konuştu. Çatal bıçak atanlar arasında adının geçmesine cevap veren Laçin “O çatalı bıçağı atan arkadaşlarımız kendilerini aklamak için, o fotoğrafı servis edip beni gösterdiler. Çok sevdiğiniz Berna Laçin'de oradaydı diye gösterdiler” dedi.





Törene gecikmeli olarak katıldığını söyleyen Laçin “Uğur Dündar'a "Ne oldu?" dedim, "Haberini yapacağız akşama izlersin, rezalet" dedi" diye konuştu.





