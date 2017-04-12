Berlin'in en önemli güncel müzik festivallerinden XJAZZ Festivali, üçüncü kez Türkiye'de başladı

Berlin'in en önemli güncel müzik festivallerinden XJAZZ Festivali, üçüncü kez Türkiye'de. Geçtiğimiz yıllarda caz severlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, 12- 15 Nisan tarihleri arasında İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek. Müzik tutkunlarını yeni ve çağdaş müziklerle buluşturacak festival, Türkiye’den de 20’nin üzerinde caz sanatçısını konuk ediyor. Kabak & Lin tarafından, Goethe-Institut İstanbul desteğiyle İstanbul’da, peoplexpeople tarafından Ankara’da düzenlenen XJAZZ Festival, caz müziğinin kapsayıcı ve birleştirici özelliğinden faydalanarak dünyanın çeşitli ülkelerinden müzisyenleri bir araya getiriyor. Festivalin gelecek yıllarda farklı şehirlerde de düzenlenmesi planlanıyor.