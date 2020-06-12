Berlin ve Ankara arasında sıkı pazarlık var; turizmciler protestoya hazırlanıyor

Köln

Federal Hükümet’in çarşamba günü Türkiye de dahil 160 ülkeye yönelik “seyahat uyarısı”nı 31 Ağustos’a kadar uzatması üzerine Ankara ve Berlin arasındaki diplomasi trafiği arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu da mevkidaşı Heiko Maas ile görüştü.

Pazarlık yapıldığı haberini doğrulayan Maas, seyahat ‘uyarısı’nın eylülden daha önce ‘tavsiye’ye dönüşmesinin mümkün olduğunu söyledi. Sadece Türkiye değil diğer üçüncü ülkelerdeki salgın durumunun ve alınan önlemlerin, sağlık sisteminin ve uçuş seferlerinin uygun olup olmadığının hafta hafta kontrol edildiğini söyleyen Maas, bir kez daha “Seyahat uyarısı seyahat yasağı değildir, sorumluluk tamamen seyahat edenlere aittir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Almanya’nın aldığı karardan hayal kırıklığına uğradığını belirtirken, kararın bilimsel verilere dayanmadığını, politik olduğunu ima etti.



Almanya’nın Korona salgını nedeni ile seyahat uyarısını uzatması turizm şirketlerini de hayal kırıklığına uğrattı. Türk Alman Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Cumhur Sefer, İtalya ve İspanya’da Korona salgını yüzünden daha dramatik tablolara rastlanmışken, Türkiye’ye yapılan uyarıyı devam ettirmenin haksızlık olduğunu düşünüyor. Kararı siyasi bulan Sefer 18 Haziran’dan itibaren Berlin, Hamburg Münih gibi büyük şehirlerde bu durumu protesto edeceklerini duyurdu.

Öte yandan Türkiye ile Almanya arasındaki uçak seferleri başladı. Uçakların doluluk durumuna göre seferler ertelenebiliyor.



AB Komisyonu ise, mart ayında zorunlu olanların dışındaki seyahatlere konan yasağın haziran ayı sonuna kadar uzatılmasını ve sınırların kademeli olarak açılmasını tavsiye etti. Buna Türkiye’nin de içinde olduğu üçüncü ülkeler de dahil. Komisyon mütekabiliyet ilkesine göre davranılmasını ve AB üyesi ülkelerin hangi ülkelerle sınırlarının açıldığı, hangi ülkelerin ne zaman açılacağına dair bir liste hazırlamasını istedi. Komisyon sınır kontrollerinin de pazartesi gününden itibaren kaldırılmasını öneriyor.