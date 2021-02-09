Berlin caddelerinde traktör konvoylu protesto

Almanya'da yüzlerce çiftçi traktör konvoyu ile Berlin'in sembollerinden olan Brandenburg Kapısı'da protesto düzenledi.

Çevreci kanunların çiftçileri zor durumda bıraktığını ve yerli üretimin ithalatla rekabet edemediğini savunan çiftçilerin düzenlediği protestoda yüzlerce traktör yer aldı.

Euronews’te yer alan habere göre şansölye Angela Merkel’in kabinesi eylül ayında yeraltı sularını koruyabilmek için zirai ilaç ve gübre kullanımı konusunda sert önlemler almayı kararlaştırmıştı.

Çevre Bakanı Svenja Schulze çiftçilerle konuşmaya hazır olduklarını ancak çevreyi korumak konusunda herkes gibi onların da üstlerine düşen rolü oynamak zorunda olduğunu açıkladı.