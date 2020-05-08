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Berlin'de Selefilerin evleri ve işyerlerine Korona baskını!

Almanya'da Merkel’in halefini Korona mı belirleyecek?

08 Mayıs 2020 17:14

Fulya Canşen

Korona salgını nedeniyle küçük işletmelere ve serbest çalışanlar için oluşturulan maddi destek fonuna yalan beyanda bulunan binlerce kişi arasında Selefilerin de olduğu tespit edildi. Berlin’de Selefilerin ev ve işyerlerine geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Baskında 60 bin Euro’dan fazla paraya el kondu.

Alman Robert Koch Enstitüsü, halkı ve gazetecileri bilgilendirmek üzere düzenli olarak yaptığı basın toplantılarını iptal etti. Enstitünün salgın ile mücadele için alınan önlemlerin esnetilmesinin hemen ardından aldığı bu kararın siyasi olup olmadığı tartışılıyor.

Salgın, Almanya’da bir anlamda siyasi bir yatırıma da dönüştü.

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