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Berkin'in babası Sami Elvan: Benim çocuğumu toprağa verdiler, evimin önünden geçip beni tahrik ediyorlar, hem de mezarlıkta barikat kurmuşlar; bu insanlık mı!

11 Mart 2018 18:31

Gezi Parkı protestoları sırasında Okmeydanı'ndaki evinden ekmek almaya çıkarken 16 Haziran 2013'te polis tarafından başından vurularak komaya giren ve 269 gün sonra hastanede yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 4'üncü yılında mezarı başında anıldı. Saat 14.00'te Berkin Elvan'ın Feriköy Mezarlığı'ndaki mezarı başında yapılan anmada konuşan baba Sami Elvan, “Niçin burdayım, benim ailem neden burda, benim çocuğum neden aramızda yok? Dört yıldır bu sorunun cevabını arıyorum" dedi. Sanık olarak polis Fatih Dalgalı'nın yargılandığı davanın en son duruşmasında polisler SEGBİS ile mahkemeye bağlanmış ve biri hariç diğerleri Dalgalı'yı hatırlayamadıklarını söylemişti. Davanın bir sonraki duruşması ise 10 Mayıs'ta görülecek.

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