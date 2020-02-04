16. duruşma yarın; işte 7 yıldır adalet aranan Berkin Elvan davasının 2 dakikalık özeti

Gezi eylemlerinde polis fişeğiyle başından vurulan ve 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümü hakkındaki davanın 16. duruşması, 5 Şubat Çarşamba saat 10.00'da Çağlayan 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Berkin Elvan'ın ailesinin Twitter üzerinden "Bir çocuğun katilinin hesap vermesi geride kalan tüm çocukların geleceğinin teminatı" notuyla bir video paylaşıldı. 2 dakikada 7 yıllık soruşturma sürecini anlatan videoda, Berkin Elvan'ın polis fişeğiyle başından vurulmasından bugüne kadarki süreç özetlendi.

Davanın bir önceki, yani 15. duruşması 13 Kasım 2019'da İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, Tanık Muhammet Akkaya'nın zorla getirilmesine ve dosyanın adli tıptan dönüşünün beklenmesine karar verilmişti.

Mahkeme sanık polisin kusurunun araştırılmasını istemiş, Jandarma ise Berkin'i kendi ölümünde tali kusurlu bulmuştu. 24 Ocak 2020’de mahkemeye gönderilen rapora göre Berkin Elvan, barışçıl gösteri yapmayan bir grubun bulunduğu yerde yaralandı. Eylemciler ‘saldırgan grup’, polisin müdahalesi ise ‘yasal mevzuata uygundu’ şeklinde nitelendirildi.