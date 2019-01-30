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Berkay’dan yeni '1000 TL' açıklaması

30 Ocak 2019 14:09

Şarkıcı Berkay, Arda Turan ile yaşadığı kavgaya ilişkin açılan davada aylık gelirini 1000 lira olarak beyan etti. Tartışma yaratan bu beyanın ardından Berkay, "Arkadaşlar 1000 TL'ye takılmışsınız ama onu niye söylediğim aşikâr. 1000 TL kazanmadığımı zaten herkes farkındadır. Öpüyorum, bunlara takılmayın, geçin gidin" açıklaması yaptı.

Berkay, daha sonra bir açıklama daha yaptı ve "Sanık koltuğunda yargılanan birinin böbürlenerek 300 bin Euro kazanıyorum demesinden rahatsız oldum ve ‘1000 TL kazanıyorum’ diyerek kinaye yaptım. Olay bundan ibaret. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim.” dedi.

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