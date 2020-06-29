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Bergüzar Korel'den Muhteşem Yüzyıl izleyen Cardi B'ye esprili gönderme

29 Haziran 2020 15:47

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, sosyal medyada Muhteşem Yüzyıl izlerken paylaşım yapınca oyuncu Bergüzar Korel ise "Kimin kocası bu" sözlerinin yer aldığı şarkı eşliğinde eşi ve Muhteşem Yüzyıl'ın başrolü Halit Ergenç'in fotoğrafını paylaştı. Korel, paylaşımına Cardi B'yi de etikeyleyerek "Anlatın ablaya" yazdı. 

Türk takipçilerinin soruları üzerine diziyi sıkı bir şekilde takip ettiğini dile getiren Cardi B, 'Günde beş bölüm izliyorum, Hürrem Sultan neden değişti' dedi. Ünlü şarkıcının bu sözlerinin ardından ilk tepki dizide başrol oynayan Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den geldi.

Bergüzar Korel'den esprili gönderme

Muhteşem Yüzyıl dizisini izlemeye devam eden Cardi B, dün akşam Halit Ergenç'in canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman karakterini paylaştı. Cardi B'nin paylaşımına Bergüzar Korel'den esprili bir gönderme geldi. Otomobil kullanırken eşinin tanıtım afişine denk gelen Korel, sosyal medyada fenomen olan 'Kimin kocası bu' şarkısıyla Cardi B. ye esprili bir göndermede bulundu.

Korel bir sonraki paylaşımına da 'Aşkım dur Allah'ını seversen, zaten ortalık karışık' mesajını yazıp gülücük emojisi koydu.

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