Bergüzar Korel'den o kişilere tepki: Hepinizi tek tek deşifre edeceğim; yazıklar olsun!

SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada yardım kampanyası başlatan oyuncu Bergüzar Korel, aldığı bir haberle sinirlerine hakim olamadı. Bazı kişilerin sosyal medyadan paylaşım yapmak için SMA hastası çocukların ailelerinden para istediğini belirten Korel, "Hepinizi tek tek deşifre edeceğim" dedi.

"Hepinizi tek tek deşifre edeceğim"

Öğrendikleri karşısında sinirlenen Bergüzar Korel, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Evlatlarını kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden insanlıktan nasibini alamamış yaratıklar. İnsanlıktan nasibini almamış yaratıklar. Hepinizi tek tek deşifre edeceğim. Her konuda attınız mı mangalda kül bırakmazsınız. Yazıklar olsun" dedi.

Korel, geçtiğimiz haftalarda gözyaşları için video çekerek SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılan SUT ilacının SGK tarafından karşılanmasını istemişti. Bunun üzerine açıklama yapan SGK, ilacın erişimi için harekete geçildiğini söylemişti.